Услуги грузчиков
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600 руб. 550 руб.
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600 руб. 450 руб.
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650 руб. 400 руб.
Наши сотрудники обладатели российских паспортов и всех разрешений на работу
Минимальный заказ - Всего один час!
У нас можно заказать грузчиков, разнорабочих, упаковщиков, сборщиков мебели, транспорт
Заказать услуги Грузчиков для переезда или для индивидуальных нужд. Грузчики с Машиной для квартирного или офисного переезда. Услуги Грузотакси по городу и области. Переезд под ключ. Упакуем ваши вещи и поможем разобрать мебель если это потребуется. Прозрачные цены, без сомнительных договоров и всевозможных проносов. Работаем с корпоративными клиентами, предоставляем закрывающие документы и договор с юридическим лицом.
Грузчики Санкт-Петербург на все виды погрузочно-разгрузочных работ за наличный/безналичный расчет.
Цены указаны в рублях за час
Цена по акции от 200 руб.
Цена без акции — 300 руб.
94% наших клиентов заказывают по телефону
Наш оператор рассчитает вам точную и фиксированную сумму на оказываемые услуги
Вежливые,опрятные и трезвые работники приедут без опазданий,в удобное для вас время
Мы тщательно проверяем и контролируем работников на качество оказанных услуг
Вы получаете от нас пакет всех необходимых бухгалтерских документов
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