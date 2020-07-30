Услуги грузчиков

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ

Грузчики в Санкт-Петербурге

с 8:00 до 20:00 Перезвоните мне

+7(999)​ 206-75-25​

Грузчики

Грузчики и Переезды
от 200 руб

Грузчики

от 300 руб.  200 руб.
Разнорабочие
от 300 руб.  200 руб.

Перенести сейф, пианино

от 600 руб.  550 руб.

Квартирный переезд

от 600 руб.  450 руб.

Офисный переезд

от 650 руб.  500 руб.

Сборка Мебели

от 650 руб.  400 руб.

ВСЕ ЦЕНЫ

Почему мы?

Граждане РФ

Наши сотрудники обладатели российских паспортов и всех разрешений на работу

Один час

Минимальный заказ - Всего один час!

Комплексность решений

У нас можно заказать грузчиков, разнорабочих, упаковщиков, сборщиков мебели, транспорт

Плюс бонусы

  • Работаем с 2014 года
  • Принимаем все удобные способы оплаты
  • Самые демократичные цены на наши услуги в городе Санкт-Петерубрг
  • Выполняем ваши заказы круглосуточно

Нам доверили работу более 2 639 клиентов

услуги грузчиков

Грузчики

Заказать услуги Грузчиков для переезда или для индивидуальных нужд. Грузчики с Машиной для квартирного или офисного переезда. Услуги Грузотакси по городу и области. Переезд под ключ. Упакуем ваши вещи и поможем разобрать мебель если это потребуется. Прозрачные цены, без сомнительных договоров и всевозможных проносов. Работаем с корпоративными клиентами, предоставляем закрывающие документы и договор с юридическим лицом.

Грузчики Санкт-Петербург на все виды погрузочно-разгрузочных работ за наличный/безналичный расчет.

Цены указаны в рублях за час

Цена по акции от 200 руб.

Цена без акции — 300 руб.

Сделайте заказ по телефону

+7(999) 206-75-25

94% наших клиентов заказывают по телефону

1

Просто звоните и заказываете

Наш оператор рассчитает вам точную и фиксированную сумму на оказываемые услуги

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Рабочие приезжают точно вовремя

Вежливые,опрятные и трезвые работники приедут без опазданий,в удобное для вас время

3

Качественная работа

Мы тщательно проверяем и контролируем работников на качество оказанных услуг

4

Лучшие цены

Вы получаете от нас пакет всех необходимых бухгалтерских документов

Ответим на все вопросы бесплатно

Рассчитаем
стоимость

Подскажем
сроки работ

Cориентируем
в услугах

Звоните ежедневно с 8:00 до 20:00

+7(999) 206-75-25